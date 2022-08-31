Уже с завтрашнего дня, 1 сентября, Монобанк повысит комиссию за снятие наличных денег.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

По его словам, увеличение комиссии связано с давлением банков, владеющих банкоматами.

«С 1.09.2022 платежные системы, под давлением банков-владельцев крупных банкоматных сетей, более чем вдвое повысят межбанковский тариф возмещения за снятие клиентами других банков наличных денег в украинских банкоматах», - сообщил соучредитель Монобанка.

В этих условиях, пояснил Гороховский, ранее действовавший за снятие наличных тариф не будет покрывать их расходов.

"И мы, к сожалению, вынуждены с 1.09 поднять тариф за снятие собственных средств с наших карт с 0,5% до 0,9%", - предупредил он.

При этом тариф за снятие кредитных средств останется без изменений.

Тем временем стало известно о ситуации в других банках.

Так, руководство ПриватБанка, имеющего крупнейшую сеть банкоматов и терминалов самообслуживания страны, уверяет, что нынешние комиссии и лимиты на снятие наличных денег не планируется повышать. Примечательно, что спрос на снятие наличных денег во время войны только увеличился.

Государственный Ощадбанк также не планирует повышать тариф на снятие наличных. Банк имеет одну из крупнейших банкоматных сетей на рынке, постоянно инвестирующую в модернизацию и обслуживание системы. Банк также заверил клиентов, что проблем со снятием наличных денег не будет.

Напомним, также сообщалось, что произойдет с ценами уже в ближайшее время.

Кроме того, Politeka.net писала, что компенсации существенно увеличат – кто из украинцев имеет право на выплаты.

Также стало известно, что тысячам украинцев будут разданы деньги от ООН.