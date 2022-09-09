На кордоні з Угорщиною та Румунією сталася непередбачувана ситуація, Держприкордонслужба зробила термінову заяву.

Як пише Politeka.net з посиланням на Держприкордонслужбу України, сьогодні, 9 вересня, у зв’язку з несправністю бази даних митниці в пункті пропуску «Вилок», що на кордоні з Угорщиною, здійснюється лише оформлення осіб, які перетинають кордон у пішому порядку.

Крім того, також, через несправність бази даних митниці, повністю призупинено оформлення осіб та транспортних засобів в пункті пропуску «Дякове» на кордоні з Румунією.

«Просимо врахувати дану інформацію та обирати інші пункти пропуску для перетину кордону», - закликають українців прикордонники.

Додамо, раніше Держприкордонслужба повідомляла про складнощі з чергами на автомобільних пунктах пропуску західного кордону.

Так, найбільшою проблемою зараз є черга з 2670 вантажівок перед «Ягодином». Через пункт пропуску йде 40 % усього українського експорту. Щоб розвантажити цей пункт, тут вже припинили пропуск легкового транспорту.

Нагадаємо, раніше Нацбанк повідомив, куди зникли долари і коли в банках знову з'явиться валюта.

Також повідомлялось, що у ПриватБанка виникла нова проблема - зняти з рахунку і отримати валюту неможливо.

Крім того, Politeka.net писала, що українців попередили про "пастку" з отриманням грошової допомоги.