На границе с Венгрией и Румынией произошла непредсказуемая ситуация, Госпогранслужба сделала срочное заявление.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на Госпогранслужбу Украины, сегодня, 9 сентября, в связи с неисправностью базы данных таможни в пункте пропуска «Вилок» на границе с Венгрией осуществляется только оформление лиц, пересекающих границу в пешем порядке.

Кроме того, также из-за неисправности базы данных таможни полностью приостановлено оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска «Дьяково» на границе с Румынией.

«Просим учесть данную информацию и выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы», - призывают пограничники.

Добавим, ранее Госпогранслужба сообщала о сложностях с очередями на автомобильных пунктах пропуска западной границы.

Так, наибольшей проблемой сейчас является очередь из 2670 грузовиков перед «Ягодином». Через пункт пропуска идет 40% всего украинского экспорта. Чтобы разгрузить этот пункт, здесь уже прекратили пропуск легкового транспорта.

Напомним, ранее Нацбанк сообщил, куда исчезли доллары и когда в банках снова появится валюта.

Также сообщалось, что у ПриватБанка возникла новая проблема – снять со счета и получить валюту невозможно.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о "ловушке" с получением денежной помощи.