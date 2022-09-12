На своїй сторінці в Instagram очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вирішив порадувати українців кадром із прогулянки з сестрою.

"Привіт, сестричко", — лаконічно підписав світлину політик.

У публічному доступі інформації про сестру Кіма немає, але відомо, що їхній батько — заслужений тренер з баскетболу, був гравцем молодіжної збірної СРСР. З коментарів до посту також можна дізнатися ім'я дівчини — Ольга.

Шанувальники політика в коментарях захоплюються вродою його сестри: "Чудово, але краще жінок з дітьми відправити в безпечне місце", "Яка красива сестра у Вас", "Корейського зовсім мало", "Олю не впізнати. Хоча я її востаннє бачила, коли вона була в 1 класі 😉", "Ооо! Так у вас ще й сестра красуня!", "Краще фото ви сьогодні не побачите", "Які гарні, як студенти ❤️", "Які ви схожі, як близнюки симпатюлі", "Найдорожчі зустрічі!Хай щастить!", "Ой, як схожі🔥", "Я думаю, сестричка — завидна наречена у Миколаєві".

Раніше політик показав зворушливе фото з родиною та поділився радісною новиною: він вперше за півроку зустрівся з власними дітьми.

41-річний політик вже давно одружений. Разом з дружиною Юлією Кім політик виховує трьох дітей: двох дочок – Євгенію та Олександру, а також сина, якого звуть Руслан.

Нагадаємо, Віталій Кім терміново звернувся до українців, потрібна допомога.

Як повідомляла Politeka, Віталій Кім пообіцяв винагороду в $100 кожному за однієї умови.

Також Politeka писала, що Віталій Кім повідомив про втечу керівництва окупантів з правого берега Дніпра.