На своей странице в Instagram глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким решил порадовать украинцев кадром с прогулки с сестрой.

"Привет, сестренка", - лаконично подписал фотографию политик.

В публичном доступе информации о сестре Кима нет, но известно, что их отец, заслуженный тренер по баскетболу, был игроком молодежной сборной СССР. Из комментариев к посту можно узнать имя девушки — Ольга.

Поклонники политика в комментариях восхищаются красотой его сестры: "Прекрасно, но лучше женщин с детьми отправить в безопасное место", "Какая красивая сестра у Вас", "Корейского совсем мало", "Олю не узнать. Хотя я ее последний раз видела, когда она была в 1 классе 😉", "Ооо! Так у вас еще и сестра красавица!", "Лучше фото вы сегодня не увидите", "Какие красивые, как студенты ❤️", "Какие вы похожи, как близнецы симпатюли", "Самые дорогие встречи! Удачи!", "Ой, как похожи 🔥", "Я думаю, сестричка — завидная невеста в Николаеве".

Ранее политик показал трогательное фото с семьей и поделился радостной новостью: он впервые за полгода встретился с собственными детьми.

41-летний политик уже давно женат. Вместе с женой Юлией Ким политик воспитывает троих детей: двух дочерей – Евгению и Александру, а также сына, которого зовут Руслан.

Напомним, Виталий Ким срочно обратился к украинцам, нужна помощь.

Как сообщала Politeka, Виталий Ким пообещал вознаграждение в $100 каждому при одном условии.

Также Politeka писала, что Виталий Ким сообщил о бегстве руководства оккупантов с правого берега Днепра.