У Пенсійному фонді України розповіли, що законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” визначено, що людина, яка досягла пенсійного віку, належить до непрацездатних членів сім’ї і має право пенсії у зв’язку з втратою годувальника, якщо на момент смерті її чоловіка чи дружини вони проживали разом.
Тож за бажанням та в разі доцільності громадяни мають право перейти на пенсію у зв’язку з втратою годувальника. Така пенсія призначається у розмірі 50% пенсії за віком померлого годувальника.
У ПФУ пояснили ситуацію на прикладі 75-річної пенсіонерки, яка отримує щомісячно 3625 гривень, а пенсія її покійного чоловіка становила 6850 гривень.
"Тобто, якщо у Вашого померлого чоловіка пенсія була нарахована в сумі 6 850 грн, то Вам може належати 3 425 грн. (6 850 грн. х 50 %). Крім того, як особа, яка досягла віку 75 років, Ви маєте право на встановлення щомісячної компенсаційної виплати до пенсії у розмірі 456 гривень. Тож у сумі Ваша пенсійна виплата може становити 3 881 грн. За таких умов Вам доцільно перейти з пенсії за віком на пенсію у зв’язку з втратою годувальника", — розповіли у Пенсійному фонді.
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Для переведення на пенсію у зв’язку з втратою годувальника треба звернутися з відповідною заявою та необхідними документами до ПФУ в будь-який зручний спосіб.
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