В Україні на період введення воєнного стану запровадили додаткові можливості для отримання пенсій або грошової допомоги.

На своєму засіданні 16 вересня уряд ухвалив зміни, що стосуються пенсіонерів на деокупованих територіях та в громадах, що перебувають в районах бойових дій. Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Варто зазначити, що фінансування пенсій на тимчасово окупованих територіях не припинялося. На деокупованих територіях поки не скрізь розпочали роботу банки, а нове рішення дозволить людям отримати нараховані державою кошти.

Мешканці деокупованих територій, яким нараховуються виплати на картку, зможуть отримати гроші на руки. Для цього необхідно подати у будь-який орган місцевого самоврядування заяву про нарахування пенсії готівкою, тобто Пенсійний фонд її отримає через сільського, селищного, міського голову, старосту, начальника військової адміністрації населеного пункту.

Раніше заява про зміну способу виплати пенсії подавалася пенсіонером особисто до органу Пенсійного фонду України або в електронній формі через веб-портал електронних послуг ПФУ.

Гроші доставлятиме Укрпошта. При цьому в випадках, коли Укрпошта” не має можливості здійснювати виплату і доставку пенсій, вони будуть перераховуватися на поточні рахунки, відкриті в АТ „Ощадбанк” за зверненням органів Пенсійного фонду України.

Якщо на деокупованих територіях у Укрпошти з’явиться технічна можливість відновити роботу, тоді Ощадбанк повертає кошти, і виплату пенсії отримувачу здійснюватиме Укрпошта, як і до того за місцем проживання.

Також повідомлялось, хто має право на компенсацію у разі знищення або пошкодження майна.

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