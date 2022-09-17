В Украине на период введения военного положения были введены дополнительные возможности для получения пенсий или денежной помощи.

На своем заседании 16 сентября правительство приняло изменения, касающиеся пенсионеров на деоккупированных территориях и в общинах, находящихся в районах боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Следует отметить, что финансирование пенсий на временно оккупированных территориях не прекращалось. На деоккупированных территориях пока не везде приступили к работе банки, а новое решение позволит людям получить начисленные государством средства.

Жители деоккупированных территорий, которым начисляются выплаты на карту, смогут получить деньги на руки. Для этого необходимо подать в любой орган местного самоуправления заявление о начислении пенсии наличными деньгами, то есть Пенсионный фонд ее получит через сельского, поселкового, городского голову, старосту, начальника военной администрации населенного пункта.

Ранее заявление об изменении способа выплаты пенсии подавалось пенсионером лично в орган Пенсионного фонда Украины или в электронной форме через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Деньги будут доставляться Укрпочтой. При этом в случаях, когда Укрпочта не имеет возможности осуществлять выплату и доставку пенсий, они будут перечисляться на текущие счета, открытые в АО Ощадбанк по обращению органов Пенсионного фонда Украины.

Если на деоккупированных территориях у Укрпочты появится техническая возможность возобновить работу, тогда Ощадбанк возвращает средства и выплату пенсии получателю будет осуществлять Укрпочта, как и прежде по месту жительства.

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