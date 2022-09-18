У неділю, 18 вересня, в Україні випав перший сніг та вдарив мороз.

Про це повідомили в Facebook Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста та оприлюднили мальовничі кадри.

Так, вранці 18 вересня на горі Піп Іван Чорногірський випав перший сніг, температура повітря -1°С, видимість обмежена.

В Укргідрометцентрі попереджали, що 18 вересня погоду в Україні визначатиме активний циклон: пройдуть грозові дощі, вдень посилення вітру 15-20 м/с.

"Вночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень у західних, північних та місцями центральних областях значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий); у Карпатах сильний дощ з мокрим снігом, на високогір'ї можливе утворення снігового покриву (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)", — сказано в повідомленні.

Відео з вершини гори Піп Іван опублікував гірський рятувальник Василь Фіцак. Він розповів, що мокрий сніг плавно перейшов у сніжок.

Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що в понеділок, 19 вересня, в Україні найхолодніше буде в західних областях, найтепліше - на півдні та сході. Відповідно, протягом дня +9+13 градусів та +18+23 градуси. У центральних та північних областях очікується +12+17 градусів.

Циклон відступатиме з нашої території, тому опадів завтра буде значно менше - невеликі та помірні дощі пройдуть на заході (у Карпатах з мокрим снігом) та подекуди невеликі - на півночі України. На решті території опади малоймовірні, але можливі тумани, серпанки.

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