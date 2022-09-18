Об этом сообщили в Facebook Черногорского горного поисково-спасательного поста и обнародовали живописные кадры.
Так, утром 18 сентября на горе Поп Иван Черногорский выпал первый снег, температура воздуха -1°С,
видимость ограничена. В Укргидрометцентре предупреждали, что 18 сентября погоду в Украине определит активный циклон: пройдут грозовые дожди, днем усиление ветра 15-20 м/с.
"Ночью в Закарпатье и Прикарпатье, днем в западных, северных и местами центральных областях значительные дожди (I уровень опасности, желтый); в Карпатах сильный дождь с мокрым снегом, на высокогорье возможно образование снежного покрова (II уровень опасности, оранжевый)", - сказано в сообщении.
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Видео с вершины горы Поп Иван опубликовал горный спасатель Василий Фицак. Он рассказал, что мокрый снег плавно перешел в снежок.
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в понедельник, 19 сентября, в Украине холоднее всего будет в западных областях, теплее всего - на юге и востоке. Соответственно, в течение дня +9+13 градусов и +18+23 градусов. В центральных и северных областях ожидается +12+17 градусов.
Циклон будет отступать с нашей территории, поэтому осадков завтра будет значительно меньше – небольшие и умеренные дожди пройдут на западе (в Карпатах с мокрым снегом) и местами небольшие – на севере Украины. На остальной территории осадки маловероятны, но возможны туманы, дымки.
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