В воскресенье, 18 сентября, в Украине выпал первый снег и ударил мороз.

Об этом сообщили в Facebook Черногорского горного поисково-спасательного поста и обнародовали живописные кадры.

Так, утром 18 сентября на горе Поп Иван Черногорский выпал первый снег, температура воздуха -1°С,

видимость ограничена. В Укргидрометцентре предупреждали, что 18 сентября погоду в Украине определит активный циклон: пройдут грозовые дожди, днем ​​усиление ветра 15-20 м/с.

"Ночью в Закарпатье и Прикарпатье, днем ​​в западных, северных и местами центральных областях значительные дожди (I уровень опасности, желтый); в Карпатах сильный дождь с мокрым снегом, на высокогорье возможно образование снежного покрова (II уровень опасности, оранжевый)", - сказано в сообщении.

Видео с вершины горы Поп Иван опубликовал горный спасатель Василий Фицак. Он рассказал, что мокрый снег плавно перешел в снежок.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в понедельник, 19 сентября, в Украине холоднее всего будет в западных областях, теплее всего - на юге и востоке. Соответственно, в течение дня +9+13 градусов и +18+23 градусов. В центральных и северных областях ожидается +12+17 градусов.

Циклон будет отступать с нашей территории, поэтому осадков завтра будет значительно меньше – небольшие и умеренные дожди пройдут на западе (в Карпатах с мокрым снегом) и местами небольшие – на севере Украины. На остальной территории осадки маловероятны, но возможны туманы, дымки.

Также сообщалось, кто имеет право на компенсацию в случае уничтожения или повреждения имущества .

Кроме того, Politeka.net писала о Госбюджете 2023: что будет с пенсиями, зарплатами и курсом доллара.

Напомним также, что "Укрпочта" сообщила хорошую новость о выплате пенсий.