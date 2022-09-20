Нова грошова допомога у розмірі 1200 гривень буде надана українцям у рамках нового пілотного проекту.

Про це, як пише Politeka.net, повідомила віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, гроші вже почали платити. Допомога надається у вигляді готівки.

«На звільнених територіях Харківщини запустили пілотний проєкт: разову грошову допомогу людям, які були змушені жити під окупацією. Сьогодні почали платити по 1200 грн кожному готівкою у перших населених пунктах деокупованої Харківщини», - повідомила Верещук.

Також вона зазначила, що фінансова підтримка проекта надається Товариством Червоного Хреста України та Міжнародним Комітетом Червоного Хреста.

Нагадаємо, Збройні сили України звільнили від російських взагарбників понад 420 населених пунктів у Харківські області.

Про це 16 вересня повідомляв заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«У звільнені райони постійно відправляємо гуманітарний вантаж, незважаючи на обстріли. Балаклійська громада вже отримала понад 100 тонн продуктів. Незабаром туди спрямують генератори, будматеріали, медикаменти й іншу допомогу», – повідомляв Тимошенко.

Також він зазначив, що пенсіонери Чкалівської, Балаклійської і Шевченківської громад вже отримують пенсії.

Нагадаємо, раніше також повідомлялось про відновлення роботи на деокупованих територіях Ощадбанка та ПриватБанка.

Також повідомлялось про нові правила отримання пенсій і грошової допомоги.

Крім того, Politeka.net писала, які докази потрібні для отримання у майбутньому за знищене чи пошкоджене майно.