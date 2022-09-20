Об этом, как пишет Politeka.net, сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
По ее словам, деньги уже начали платить. Помощь оказывается в виде наличных денег.
«На освобожденных территориях Харьковщины запустили пилотный проект: разовую денежную помощь людям, вынужденным жить под оккупацией. Сегодня начали платить по 1200 грн каждому наличными в первых населенных пунктах деоккупированной Харьковщины», - сообщила Верещук.
Также она отметила, что финансовая поддержка проекта предоставляется Обществом Красного Креста Украины и Международным Комитетом Красного Креста.
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Напомним, Вооруженные силы Украины освободили от российских захватчиков более 420 населенных пунктов в Харьковской области.
Об этом 16 сентября сообщал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
«В освободившиеся районы постоянно отправляем гуманитарный груз, несмотря на обстрелы. Балаклейская громада уже получила более 100 тонн продуктов. Вскоре туда направят генераторы, стройматериалы, медикаменты и другую помощь», – сообщал Тимошенко.
Также он отметил, что пенсионеры Чкаловской, Балаклейской и Шевченковской громад уже получают пенсии.
Напомним, ранее также сообщалось о возобновлении работы на деоккупированных территориях Ощадбанка и ПриватБанка.
Также сообщалось о новых правилах получения пенсий и денежной помощи.
Кроме того Politeka.net писала, какие доказательства нужны для получения в будущем за уничтоженное или поврежденное имущество.