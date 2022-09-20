Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім опублікував нове коротеньке відеозвернення до українців.
Політик розповів, що в інтернеті поширюють фейкову інформацію про те, що він нібито втік з Миколаєва в Одесу. Насправді ж Кім перебуває на своєму робочому місці.
"Росіяни зовсім з глузду з'їхали. Куди бігти? Чому? Обстрілів стало менше, ми просуваємося вперед, роботи багато, бо нові укріплення треба вже робити на території ближче до Херсона. Ну і куди бігти? Ми йдемо вперед!", — наголосив політик.
Глава Миколаївської ОВА також розповів про ворожі обстріли в області за минулу добу. Так, 19 вересня, з 18:35, та 20 вересня, з 03:20, ворог завдавав ударів по аквазоні та прибережній зоні міста Очаків. На щастя, постраждалих немає.
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Вночі, 20 вересня, орієнтовно о 03:45 та 03:55 обстрілів знову зазнало смт Березнегувате та його околиці. Внаслідок обстрілу пошкоджено навчальний заклад – у будівлі вилетіли вікна. Постраждалих немає. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється.
Також 19 вересня, близько 20:00-20:30 були вибухи в полях за межами міста Баштанка. Інформація щодо наслідків уточнюється.
Нагадаємо, Віталій Кім терміново звернувся до українців, потрібна допомога.
Як повідомляла Politeka, Віталій Кім пообіцяв винагороду в $100 кожному за однієї умови.
Також Politeka писала, що Віталій Кім повідомив про втечу керівництва окупантів з правого берега Дніпра.