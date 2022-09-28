В прессслужбе ПриватБанка сообщили, что теперь клиенты смогут онлайн покупать валюту для размещения на срочных депозитах.

Так, новая опция онлайн покупки валюты с собственной гривневой карты для размещения на срочном депозите доступна клиентам ПриватБанка в мобильном Приват24 (обновленном до последней версии) и на официальном сайте банка.

Теперь открыть валютный вклад в ПриватБанке в долларах или евро можно сроком от 3 месяцев под 0,01%, максимальная сумма вклада или вкладов составляет, согласно нормам НБУ, до 50 тыс. грн (в экв.) в месяц. Размещение депозитов происходит по карточному курсу ПриватБанка, дополнительных комиссий за продажу валюты под депозит нет.

Отметим, 28 сентября курс наличного доллара для покупки в ПриватБанке повысился по отношению к национальной валюте на 20 копеек - до 41,90 грн/долл. Курс евро остался на прежнем уровне – 40,60 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,40 грн/долл., евро – 39,80 грн/евро. При этом курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,31 грн., евро – 37,45 грн.

При этом напомним, что официальный курс гривны по отношению к доллару с 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на уровне 36,57 грн/долл.

Напомним, пенсии в Украине массово пересчитают с 1 октября.

Также сообщалось, что "ПриватБанк" и "Ощадбанк" обнародовали важное сообщение относительно своей работы.

Кроме того, Politeka.net писала, что Госбюджет-2023 одобрен - каким будет курс доллара и у кого урежут зарплаты.