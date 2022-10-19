Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

По-перше, у зв’язку зі підвищенням розміру мінімальної заробітної плати (з 6 500 грн до 6 700 грн) до 2 680 грн зросла мінімальна пенсія за віком у 1,5 млн непрацюючих пенсіонерів віком від 65 років, які мають страховий стаж чоловіки – не менше ніж 35 років, жінки – не менше ніж 30 років.

По-друге, до пенсій 1,2 млн пенсіонерів віком від 70 до 75 років, розмір яких не перевищує 10 340,35 грн, встановлено щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 300 грн.

По-третє, у пенсіонерів старше 70 років, які мають страховий стаж не менше ніж 35 років у чоловіків і не менше ніж 30 років у жінок, розмір мінімальної пенсійної виплати зріс до 3 000 грн. Якщо такі громадяни мають менший страховий стаж, то доплата до пенсії встановлюється пропорційно набутому страховому стажу, виходячи з розміру 3 000 грн.

При цьому розмір пенсійної виплати за наявності страхового стажу не менше ніж 25 років у чоловіків і не менше ніж 20 років у жінок із числа осіб, яким виповнилося 80 років і більше, не може бути меншим, ніж 2 600 грн, а в пенсіонерів у віці від 70 до 80 років не може бути меншим, ніж 2 500 грн.

Крім того, в середньому на 701,14 грн збільшено мінімальні розміри пенсій по інвалідності, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Також у ПФУ додали, що станом на 1 жовтня середній розмір пенсії 10,7 млн пенсіонерів, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду, становить 4 539,36 грн.

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