Сьогодні, 20 жовтня, по всій Україні будуть вводитися обмеження постачання електроенергії.

Про це, як пише Politeka.net, попередив замглави ОП Кирило Тимошенко.

За його словами, до цієї проблеми треба поставитись серйозно.

«Починаючи із 7:00 до 23:00 години необхідно мінімізувати користування електроенергією. Це стосується жителів усіх областей країни. Якщо цього не зробити слід готуватися до тимчасових відключень», - підкреслив Тимошенко.

За його словами, також від 20 жовтня буде обмежене використання вуличного освітлення.

У свою чергу радник міністра енергетики України Олександр Харченко в ефірі національного телемарафону розповів, що за новими даними, близько 40% загальної інфраструктури та генеруючих потужностей серйозно пошкоджені.

«Триває робота з відновлення та ремонту, але дива можливі до певної міри. Тому потрібно очікувати, що сьогодні-завтра будуть не лише аварійні, а й планові відключення, щоб не перевантажувати мережу», - заявив Харченко.

Тим часом в НЕК «Укренерго» попередили, що 20 жовтня по всій Україні можуть бути застосовані заходи обмеження споживання з 7:00 ранку до 22:00 вечора.

«Де саме, в який час - дивіться, будь ласка, на сайтах ваших операторів розподільчих мереж (обленерго). Відключення будуть почергові - тривалість черги також визначає обленерго, але не більше 4 годин», - йдеться у повідомленні.

Там також додали, що на сайті Міністерства енергетики можна знайти посилання на сайти операторів мереж, які публікують оголошення про застосування обмежень споживачів.

Також зазначається, що це вимушений крок:

«З 10 жовтня українська енергосистема зазнала атак ворога більших, ніж за 8 місяців війни».

В «Укренерго» також зазначили, що причина обмежень - дефіцит потужності в системі і порадили зарядити, пауербанки, а також мати запас води, ліхтарики і батарейки до них.

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