Про що говорить зміна кольору газу і як перевірити його якість на тлі чергових розмов щодо «бодяження» газу розповіли в НАК «Нафтогаз».

Так, в «Нафтогазі» запевнили, що розбавляти газ повітрям не можна, адже це призведе до вибуху.

«Щоб розбавити газ, до нього потрібно додати будь-який інертний газ, наприклад, гелій. Оскільки вартість інертних газів доволі висока, то розбавляти ними блакитне паливо просто невигідно», - пояснили в газотранспортній компанії.

За їхніми словами, червоний або жовтий колір полум’я може бути з кількох причин. Наприклад, ящко забруднена газова плита, необхідно почистити сопло пальника.

Також зміна кольору може відбутися через недостатню кількість кисню в приміщенні – тоді потрібно просто провітрити. Ще однією причиною зміни кольору є недостатній тиск у системі — це відповідальність саме облгазів.

«Показник якості газу — це теплота згоряння (калорійність). Відповідно до держстандартів, вона повинна становити не менше 7600 ккал/м3. Але українцям постачається навіть більш якісне паливо — з калорійністю у середньому 8300 ккал/м3», - запевниги в «Нафтогазі», додавши, що за якість газу у газорозподільній мережі відповідає оператор ГРМ (облгаз).

Крім того, в компанії підкреслили, що облгази отримують для постачання українцям той самий газ, що й споживачі інших європейських країн.

«Якщо у вас є підозри щодо якості газу або тиску у трубі, напишіть відповідну заяву до облгазу. Він зобов'язаний відреагувати протягом 2-5 днів та направити свого представника за місцем виклику в узгоджений із споживачем час», - пояснили в компанії.

Якщо ж облгаз каже, зо газ якісний, але користувач з цим незгодний, можна провести аналіз показників газу в хімлабораторії. Але за власний кошт. У тому випадку, якщо перевірка підтвердить невідповідність газу стандартам, облгаз зобов’язаний перерахувати обсяги спожитого газу і виплатити споживачу компенсацію.

Викликати майстра, якщо виникли проблеми с плитою, можна по номеру «104».

У свою чергу українці обурюються щодо неідеальної роботи газової системи і зазначають, що «газ дорогий і споживається його багато, тому й придумують це все».

«У жодній комунальній сфері не відбулося стільки змін що плутують споживачів, як у газовій. Доставка, коефіцієнт температури, тепер калорійність, а далі що вигадають, коефіцієнт гравітаційного впливу фази місяця на характеристики щільності газу?», «Те, що хочуть ввести оплату за калорійність окрім того, що вже ввели газові коефіціенти і авансову абонплату по споживанню за минулмй рік говорить тільки про те, що хочуть киданути знову. Достатньо завищити на 0.5% калорійність газу і хтось покладе в карман мільйони доларів…», - коментують роз’яснення Нафтогазу користувачі соцмереж.

Нагадаємо, користувачі газу масово вимагають повернути їм кошти, "Нафтогаз" дав відповідь.

Також повідомлялось, що Антимонопольний комітет розпочав перевірку щодо рекордного стрибка цін на яйця.

Крім того, Politeka.net писала, що буде з тарифами на тлі зниження температурного режиму в квартирах.