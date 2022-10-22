21 жовтня Кабмін ухвалив постанову, яка забезпечує створення рахунку для грошової допомоги мешканцям ДОТ та евакуйованим особам.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Постанова набере чинності з 1 листопада. Надання грошової та гуманітарної допомоги евакуйованим українцям і мешканцям звільнених територій відбуватиметься за рахунок коштів, що надходитимуть на гуманітарний рахунок Мінреінтеграції, відкритий у Національному банку.

На створений рахунок будуть надходити кошти донорів. Зокрема, за рішенням комісії, що буде створена при Мінреінтеграції, кошти на закупівлю харчів, одягу, ліків, а також на евакуацію громадян та облаштування місць їх компактного розміщення будуть за потреби передаватись обласним військовим адміністраціям.

Також у міністерстві розкрили алгоритм отримання одноразової грошової допомоги: на дітей й осіб з інвалідністю - 3000 грн, всі інші категорії - 2000 грн.

Для отримання грошової допомоги мешканцями звільнених населених пунктів місцеві органи влади протягом 7 днів після деокупації надають ОВА інформацію про кількість осіб, які проживали на момент деокупації, та необхідну суму коштів. Далі ОВА протягом 2 днів передають цю інформацію до Мінреінтеграції, яке в свою чергу спільно з Міноборони затверджує перелік деокупованих населених пунктів і протягом 2 днів після затвердження перераховує кошти АТ «Укрпошта». Потім Укрпошта протягом 5 днів проводить виплати.

Алгоритм отримання грошової допомоги населенню, яке евакуюється:

Укрпошта на підставі відомостей АТ «Укрзалізниця» за 3 дні до відправки евакуаційного потяга подає Мінреінтеграції інформацію про кількість осіб, які евакуйовуються, й орієнтовну суму коштів; Мінреінтеграції протягом 2 днів з дня отримання подання перераховує кошти АТ «Укрпошта»; Укрпошта протягом 5 днів проводить виплати.

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