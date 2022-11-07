В одном из украинских магазинов заметили куриные яйца из Испании по рекордной цене - 169 гривен за шесть штук.

Соответственно, десяток обойдется в 281,60 грн.

Однако, как оказалось, и это еще не все.

Из-за ажиотажа на яйца некоторые торговые сети начали вводить ограничения на продажу.

Так, объявление перед прилавком с яйцами гласит о том, что одному человеку можно купить не больше трех упаковок.

«Куры в шоке от происходящего, растут продажи как у «битка» в золотые времена», «Личное такое видела, в Киеве», «Кто в сёлах держат курей, скоро продаст ведёрко яиц и можно путёвку купить в Европу», - шутят пользователи соцсетей.

Другие же предположили, что ограничение было введено по объективным причинам:

«Метро в Запорожье из-за политики безопасности держит ограниченный остаток на складе. Из-за этого и ограничение».

Тем временем стало известно, что оптовые цены на куриные яйца снизились на 10%. Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. Также он обнадежил относительно цен в будущем.

"Иногда возникает дисбаланс цен, как это было с гречкой. Но засеяли больше площадей, собрали новый урожай - цены упали. Также сейчас возник дисбаланс с ценой на яйца, вызванный несколькими факторами. Сейчас оптовые цены снизились на 10%. А при возобновлении поголовья кур-несушек цена вернется к экономически обоснованной», - заверил представитель министерства.

Напомним, также появились хорошие новости с валютного рынка.

Кроме того, сообщалось, что в Антимонопольном комитете заинтересовались рекордными ценами на яйца.

Также Politeka.net писала, когда цены на яйца достигнут пика.