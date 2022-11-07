Соответственно, десяток обойдется в 281,60 грн.
Однако, как оказалось, и это еще не все.
Из-за ажиотажа на яйца некоторые торговые сети начали вводить ограничения на продажу.
Так, объявление перед прилавком с яйцами гласит о том, что одному человеку можно купить не больше трех упаковок.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Жена Мирзояна Матвиенко поразила кадрами с дочерью, которую родила в 17 лет: "Особенная девочка"
Энергетики помогают рашистам уничтожать украинскую энергосистему: на восстановительные работы уйдет месяцы в некоторых местах
Важные изменения вводят в Украине с 14 декабря: в МВД предупредили, что нужно знать
Леся Никитюк решилась показать свою вторую половинку, фото: "Этот день настал..."
«Куры в шоке от происходящего, растут продажи как у «битка» в золотые времена», «Личное такое видела, в Киеве», «Кто в сёлах держат курей, скоро продаст ведёрко яиц и можно путёвку купить в Европу», - шутят пользователи соцсетей.
Другие же предположили, что ограничение было введено по объективным причинам:
«Метро в Запорожье из-за политики безопасности держит ограниченный остаток на складе. Из-за этого и ограничение».
Тем временем стало известно, что оптовые цены на куриные яйца снизились на 10%. Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. Также он обнадежил относительно цен в будущем.
"Иногда возникает дисбаланс цен, как это было с гречкой. Но засеяли больше площадей, собрали новый урожай - цены упали. Также сейчас возник дисбаланс с ценой на яйца, вызванный несколькими факторами. Сейчас оптовые цены снизились на 10%. А при возобновлении поголовья кур-несушек цена вернется к экономически обоснованной», - заверил представитель министерства.
Напомним, также появились хорошие новости с валютного рынка.
Кроме того, сообщалось, что в Антимонопольном комитете заинтересовались рекордными ценами на яйца.
Также Politeka.net писала, когда цены на яйца достигнут пика.