Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулиба.
Согласно решению, на территории Киевской области запрещено использование праздничной иллюминации — гирлянд, световых декораций и т.п.
«Это касается как коммерческой, так и коммунальной и государственной собственности. Световые декорации новогодних елок, парков, улиц – оставим на потом. Мы сопротивляемся врагу, который осуществляет энерготеррор нашей страны. Максимальная экономия электроэнергии – это наш гражданский фронт сегодня», - сообщил Кулеба.
Напомним, сегодня, 11 ноября, по всей Украине будут действовать плановые отключения.
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Наибольший объем ограничений, подчеркнули в Укрэнерго, будет введен в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.
Аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются. График отключений в вашем районе должен обнародовать местный оператор системы распределения (облэнерго).
"Пожалуйста, не включайте одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления - с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00", - призвали в Укрэнерго.
Напомним, был опубликован полный перечень товаров, на который отменены налоги – ради прохождения отопительного сезона.
Кроме того, Politeka.net писала, что вместе с электроэнергией может исчезнуть связь и инет – почему так происходит.
Также сообщалось, что Кабмин принял важное решение по жилью для переселенцев.