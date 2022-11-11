Новое решение было принято на Оперативном штабе совета обороны Киевской области.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулиба.

Согласно решению, на территории Киевской области запрещено использование праздничной иллюминации — гирлянд, световых декораций и т.п.

«Это касается как коммерческой, так и коммунальной и государственной собственности. Световые декорации новогодних елок, парков, улиц – оставим на потом. Мы сопротивляемся врагу, который осуществляет энерготеррор нашей страны. Максимальная экономия электроэнергии – это наш гражданский фронт сегодня», - сообщил Кулеба.

Напомним, сегодня, 11 ноября, по всей Украине будут действовать плановые отключения.

Наибольший объем ограничений, подчеркнули в Укрэнерго, будет введен в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.

Аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются. График отключений в вашем районе должен обнародовать местный оператор системы распределения (облэнерго).

"Пожалуйста, не включайте одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления - с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00", - призвали в Укрэнерго.

Напомним, был опубликован полный перечень товаров, на который отменены налоги – ради прохождения отопительного сезона.

Кроме того, Politeka.net писала, что вместе с электроэнергией может исчезнуть связь и инет – почему так происходит.

Также сообщалось, что Кабмин принял важное решение по жилью для переселенцев.