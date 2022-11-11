Про це, як пише Politeka.net, повідомив представник Yasno Сергій Коваленко.
За його словами, відключення електроенергії у Києві сьогодні будуть не у графіках.
«Ранок. Вночі відбулися нові атаки на енергооб’єкти України. У Києві сьогодні застосовуються екстрені відключення у значних обсягах – тобто ми будемо не у графіках», - повідомив Коваленко.
Також він зазначив, що екстрені відключення можливі у всіх районах міста.
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