У Києві сьогодні, 11 листопада, застосовуються екстрені відключення електроенергії у значних обсягах.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив представник Yasno Сергій Коваленко.

За його словами, відключення електроенергії у Києві сьогодні будуть не у графіках.

«Ранок. Вночі відбулися нові атаки на енергооб’єкти України. У Києві сьогодні застосовуються екстрені відключення у значних обсягах – тобто ми будемо не у графіках», - повідомив Коваленко.

Також він зазначив, що екстрені відключення можливі у всіх районах міста.

Нагадаємо, в ніч на 11 листопада окупанти влучили в один із об’єктів критичної інфрастуктури Вінницької області.

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