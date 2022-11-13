Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко.
Снижение температуры воздуха будет происходить с понедельника постепенно: в понедельник-вторник до +3+8 градусов, а с четверга до 3 мороза-4 тепла.
14 ноября в большинстве областей Украины прогнозируется в течение дня +3+8 градусов, однако еще теплее воздух задержится в западных областях и в южной части +8+13 градусов. Антициклон обеспечит сухую, даже часто с солнцем погоду по всей Украине.
В Киеве в понедельник похолодает, максимально не выше +6+7 градусов. Будет сухо, с солнечными прояснениями.
Во вторник погода особо не изменится, а вот в среду-четверг температура воздуха будет дальше сезонно снижаться и во второй половине недели даже днем появятся "минусы" и мокрый снег.
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"Еще есть время подготовиться тщательнее к похолоданию. Не забывайте закрывать двери и окна на лестничных клетках, подготовьте более теплую домашнюю одежду, пледы, пусть в термосах будет что-то горячее при выключенном токе, аккумулируйте тепло вокруг себя любыми безопасными и умными способами. Например, пушистыми котами", — советует Диденко.
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