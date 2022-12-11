Про це попереджає синоптик Наталка Діденко.

Нова компанія атмосферних фронтів організує в Україні 12-го грудня знову мокрий сніг та дощ. У понеділок в Україні пануватиме волога погода з періодичними опадами. Вдень на заході, частині півночі та на Вінниччині опади стихнуть (лише в Карпатах все одно сипатиме сніг).

У понеділок очікується вже холодніша погода у західних, північних областях та на Вінниччині, -1-4 градуси. На сході, в більшості центральних областей та на Сумщині, а також у південній частині ще тепло, +3+9, місцями до +9+12 градусів, в Криму до +15 градусів. Надалі скрізь в Україні похолоднішає.

"Тумани продовжують блукати, хіба що похолодання обморозить крапельки туману і вони з дзенькотом впадуть на землю і дадуть хоча б щось побачити за вікном. Водії! Ці дні дуже складні для руху на дорогах, без особливої потреби не виїжджайте або дуже уважно стежте за прогнозом погоди", — застерігає Наталка Діденко.

У Києві понеділок очікується вже холоднішим, температура повітря знизиться до нуля, дощ з туманом перейдуть у мокрий сніг, хоча видимість залишатиметься низькою. Опади в Києві більш ймовірні найближчої ночі та завтра вранці (циклон Birgit), вдень трохи попустить.

12-го грудня спостерігатиметься аномальний хід температури повітря: ніч у столиці буде теплою, до +3 градусів, а вдень похолодає до 0, -1 градуса.

"При наближенні температури повітря до нуля і нижче стане ДУЖЕ слизько на дорогах та тротуарах - тому завтра винятково сповільнено ходити, знайти найменш слизьке міцне взуття, не соромитися широко махати руками для балансу, якщо падати - концентруватися, але краще не падати, не забувати брати з собою ліхтарик чи телефон", — наголосила синоптик.

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