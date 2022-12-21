Українцям пояснили, як повернути гроші, якщо при користуванні банкоматом або терміналом вимкнули електроенергію.

В Україні продовжують екстрені відключення електрики. Це може застати зненацька, в тому числі коли ви користуєтесь банкоматом або терміналом.

У Мінреінтеграції пояснили, що робити, якщо ви, наприклад, прийшли до терміналу покласти гроші на картку, половину суми вже внесли, і раптом операція зірвалася через відключення світла.

Алгоритм дій розкрили в ПриватБанку. Відразу ж зателефонуйте на гарячу лінію 3700 і подайте заявку на повернення коштів. Повідомте номер терміналу, його адресу, внесену суму і приблизний час проведення операції. Коли заявка буде опрацьована і гроші в терміналі перерахують, недоотримані кошти повернуть вам на карту.

У Мінреінтеграції також нагадали, що отримати готівку українці можуть не лише в банках та банкоматах, але й на касах магазинів, аптек та АЗС. Для цього необхідно оплатити будь-яку покупку карткою та попросити касира зняти з неї потрібну вам суму готівки. Отримати можна від 500 до 6 000 гривень.

Крім того, можна зняти готівку з карти в Укрпошті та на «Новій Пошті», звернувшись до будь-якого відділення поштового оператора.

Нагадаємо, введено в обіг нові сто гривень.

Також повідомлялось, що у ПриватБанку розповіли, яка послуга набирає популярність через відключення електроенергії.

Крім того, Politeka.net писала, що ПриватБанк запровадив нову важливу зміну.