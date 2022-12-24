Щоб продовжити отримувати необхідні кошти, доведеться звернутися до управління соціального захисту із переліком документів. Про це стало відомо з постанови Кабінету міністрів, представленої на порталі ВРУ.
Так, у постанові Кабміну №214 від 07.03.2022 повідомляється, що для продовження виплат українцям необхідно звернутися із заявою та необхідним комплектом документів в управління соціального захисту населення.
При собі українцям знадобляться оригінали наступних документів:
- паспорт громадянина України;
- ідентифікаційний код;
- свідоцтво про народження дітей;
- трудова книжка.
Які види допомоги припиняються з 1 січня в автоматичному режимі:
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- державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям;
- допомога на дітей самотнім матерям;
- допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
- допомога на хворих дітей, яким не встановлена інвалідність;
- щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І або ІІ групи внаслідок психічного розладу;
- тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;
- тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату;
- державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
- державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю.
Скасування автоматичного нарахування виплат пов'язане із запровадженням нових підходів до надання державної соціальної допомоги та пільг під час військового стану.
Тож українцям необхідно переоформити документи на виплату державної соціальної допомоги з наступного року.
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