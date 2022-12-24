З першого числа нового року українці можуть залишитись без деяких видів державної допомоги.

Щоб продовжити отримувати необхідні кошти, доведеться звернутися до управління соціального захисту із переліком документів. Про це стало відомо з постанови Кабінету міністрів, представленої на порталі ВРУ.

Так, у постанові Кабміну №214 від 07.03.2022 повідомляється, що для продовження виплат українцям необхідно звернутися із заявою та необхідним комплектом документів в управління соціального захисту населення.

При собі українцям знадобляться оригінали наступних документів:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження дітей;

трудова книжка.

Які види допомоги припиняються з 1 січня в автоматичному режимі:

державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям;

допомога на дітей самотнім матерям;

допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

допомога на хворих дітей, яким не встановлена ​​інвалідність;

щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І або ІІ групи внаслідок психічного розладу;

тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;

тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату;

державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю.

Скасування автоматичного нарахування виплат пов'язане із запровадженням нових підходів до надання державної соціальної допомоги та пільг під час військового стану.

Тож українцям необхідно переоформити документи на виплату державної соціальної допомоги з наступного року.

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