Щоб продовжити отримувати необхідні кошти, доведеться звернутися до управління соціального захисту із переліком документів. Про це стало відомо з постанови Кабінету міністрів, представленої на порталі ВРУ.

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Так, у постанові Кабміну №214 від 07.03.2022 повідомляється, що для продовження виплат українцям необхідно звернутися із заявою та необхідним комплектом документів в управління соціального захисту населення.

При собі українцям знадобляться оригінали наступних документів:

  • паспорт громадянина України;
  • ідентифікаційний код;
  • свідоцтво про народження дітей;
  • трудова книжка.

Які види допомоги припиняються з 1 січня в автоматичному режимі:

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Показати ще
  • державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям;
  • допомога на дітей самотнім матерям;
  • допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
  • допомога на хворих дітей, яким не встановлена ​​інвалідність;
  • щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І або ІІ групи внаслідок психічного розладу;
  • тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;
  • тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату;
  • державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
  • державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю.

Скасування автоматичного нарахування виплат пов'язане із запровадженням нових підходів до надання державної соціальної допомоги та пільг під час військового стану.

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Тож українцям необхідно переоформити документи на виплату державної соціальної допомоги з наступного року.

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