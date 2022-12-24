На наступний рік перерахунок пенсійних виплат мають здійснити з урахуванням повного індексу інфляції.

Сам перерахунок пенсій на 2023 рік заплановано на квітень, коли пенсію буде найбільше вирівняно з урахуванням інфляції. Про це повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв'ю.

У жовтні вже було запроваджено новий етап програми – про доплати людям віком 70+, 75+, 80+ років. Тепер громадяни мають додаткову доплату, і пенсії вже проіндексовані. З 1 грудня також було піднято прожитковий мінімум для пенсіонерів, які отримували найнижчі пенсійні виплати.

Зазначимо, розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, збільшився з 2027 до 2093 грн, також було проведено перерахунок.

На 2023 рік заплановано також паралельні перерахунки для різних категорій громадян, зокрема й пенсіонерів, які продовжують працювати. Перерахунок робитиметься з урахуванням їхнього стажу.

Також відомо, що процедуру отримання пенсій для деяких українців планують спростити.

Пропонується на період дії військового стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування, пенсію за віком та за інвалідністю особам, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться бойові дії, призначати з дня, що слідує за днем ​​досягнення особою пенсійного віку або відповідно до встановлення інвалідності органами медико-соціальної експертизи, незалежно від терміну звернення за пенсією.

Нагадаємо, слідом за "Новою поштою" та Monobank, ПриватБанк повідомив клієнтів про зміни, які торкнуться всіх.

Також Politeka повідомляла, як отримати готівку, пенсії та соцвиплати, якщо не працюють банкомати.

Як Politeka писала, як повернути гроші з банкомату або терміналу, якщо раптово зникло світло .