41-річний політик уже давно одружений. Разом із дружиною Юлією Кім голова Миколаївської обласної адміністрації виховує трьох дітей: двох дочок – Євгенію та Олександру, а також сина, якого звуть Руслан.

Цього разу на своїй сторінці у Instagram Віталій Кім розмістив світлину, на якій позує разом із дружиною та маленьким сином. Голова ОВА вдягнув кумедну футболку з псом Патроном, який тисне лапу англійському бульдогу, а його дружина — патріотичне худі з написами "свобода" та "незалежність".

Українці в коментарях приєдналися до привітань та засипали Віталія Кіма та його родину компліментами:

"Маленький Кім - гарнюня 😍";

"У гарних батьків гарні дітки🤗";

"А синочок папина копія, щасти вашій сім'ї, миру, добробуту!!";

"Малий виграв генетичний джекпот😍 зі святами!🎄 Тільки найкращого!";

"Вашу родину також зі Святом Різдва Христового! Скорішої перемоги всім нам! Міцного здоров'я та Божого благословіння родині!";

"Яка дружина у вас гарна 👍".

Додамо, на початку вересня Віталій Кім вперше за півроку зустрівся з власними дітьми та показав зворушливе спільне фото.

Нагадаємо, Віталій Кім терміново звернувся до українців, потрібна допомога.

Як повідомляла Politeka, Віталій Кім пообіцяв винагороду в $100 кожному за однієї умови.

Також Politeka писала, що Віталій Кім повідомив про втечу керівництва окупантів з правого берега Дніпра.