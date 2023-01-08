41-летний политик уже давно женат. Вместе с женой Юлией Ким глава Николаевской областной администрации воспитывает троих детей: двух дочерей – Евгению и Александру, а также сына, которого зовут Руслан.

В этот раз на своей странице в Instagram Виталий Ким разместил фотографию, на которой позирует вместе с женой и маленьким сыном. Глава ОВА надел забавную футболку с псом Патроном, который жмет лапу английскому бульдогу, а его жена — патриотическое худи с надписями "свобода" и "независимость".

Украинцы в комментариях присоединились к поздравлениям и засыпали Виталия Кима и его семью комплиментами:

"Маленький Ким – хорошенький 😍";

"У красивых родителей красивые детки🤗";

"А сынишка папина копия, счастья вашей семье, мира, благополучия!!";

"Малый выиграл генетический джекпот😍 с праздниками!🎄 Только самого лучшего!";

"Вашу семью также с Праздником Рождества Христова! Скорейшей победы всем нам! Крепкого здоровья и Божьего благословения семье!";

"Какая жена у вас красивая 👍".

Добавим, в начале сентября Виталий Ким впервые за полгода встретился с собственными детьми и показал трогательное общее фото.

Напомним, Виталий Ким срочно обратился к украинцам, нужна помощь.

Как сообщала Politeka, Виталий Ким пообещал вознаграждение в $100 каждому при одном условии.

Также Politeka писала, что Виталий Ким сообщил о бегстве руководства оккупантов с правого берега Днепра