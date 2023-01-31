По-перше, як повідомляє пресслужба НБУ, 11 лютого додатково підвищуються на 5 в. п. нормативи обов'язкового резервування за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках.

Так, з 5% до 10% за коштами у національній валюті та з 15% до 20% за коштами в іноземній валюті зростуть нормативи формування банками обов’язкових резервів:

за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках юридичних і фізичних осіб;

за коштами вкладів і коштами на поточних рахунках інших банків-нерезидентів й кредитами, отриманими від міжнародних (крім фінансових) та інших організацій.

Натомість за строковими коштами на рахунках юридичних та фізичних осіб норматив обов'язкового резервування не зміниться та в національній валюті залишиться на рівні 0%, а в іноземній – на рівні 10%.

За оцінками НБУ, це сприятиме зниженню профіциту ліквідності в банківській системі, що спонукатиме банки до активнішої конкуренції за строкові кошти вкладників. Як результат очікується зростання ставок за гривневими активами, а також частки строкових депозитів в банківській системі.

Крім того, з 11 лютого розширюється перелік облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), за рахунок яких банки можуть покривати до 50% від загального обсягу обов'язкових резервів.

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