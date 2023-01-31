Во-первых, как сообщает пресс- служба НБУ, 11 февраля дополнительно повышаются на 5 и. п. нормативы обязательного резервирования по средствам по требованию и денежным средствам на текущих счетах.
Так, с 5% до 10% по средствам в национальной валюте и с 15% до 20% по средствам в иностранной валюте возрастут нормативы формирования банками обязательных резервов:
- по средствам по требованию и денежными средствамина текущих счетах юридических и физических лиц;
- по средствам вкладов и средствам на текущих счетах других банков-нерезидентов и кредитам, полученным от международных (кроме финансовых) и других организаций.
За срочными средствами на счетах юридических и физических лиц норматив обязательного резервирования не изменится и в национальной валюте останется на уровне 0%, а в иностранной – на уровне 10%.
По оценкам НБУ, это будет способствовать снижению профицита ликвидности в банковской системе, что будет побуждать банки к более активной конкуренции за срочные средства вкладчиков. Как результат, ожидается рост ставок по гривневым активам, а также доли срочных депозитов в банковской системе.
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Кроме того, с 11 февраля расширяется перечень облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), за счет которых банки могут покрывать до 50% от общего объема обязательных резервов.
Напомним, украинцы жалуются на меченые купюры, которые нигде не берут.
Также сообщалось, что ПриватБанк запустил новую важную услугу – как украинцам получить дополнительные средства.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о подлых схемах аферистов.