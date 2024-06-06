Відома українська співачка Оля Полякова розповіла про непрості події у її родині та яке рішення було ухвалено.

Оля Полякова розповіла, що відбувається з її молодшою дочкою Алісою і де дитина зараз, пише Politeka.net.

Полякова опублікувала кадри із заплаканою Алісою і повідомила, що так її дитина пережива розлуку з домом, з батьками, подружками, тваринками.

«Два роки постійних істерик і суму за домом! Хоч вона навчається там в прекрасній школі, без тривог і бомбосховищ!», - повідомила Полякова в Інстаграм.

Також Оля Полякова розповіла про рішення яке врешті-решт було прийнято.

«Повертається в свою школу, в свій дім, не дивлячись на те, що тут не так безпечно, відключають світло , постійні тривоги і учбовий процес буде не легкий!», - повідомила Полякова.

Артистка підкреслила, що Алісу зненацька було відірвано від того, що вона любила і це сильно її травмувало. Дівчинка вважає, що, як тільки вона повернеться, життя, яке було втрачене, повернеться. Вона, каже Оля Полякова, не розуміє, «що як було вже ніколи не буде».

«Втомилася кожен день вислуховувати сльози! Через 2 тижні Аліса повертається у Київ, у свою школу, до своїх друзів, до мене! Хай Боже береже кожну дитину в Україні!», - написала Полякова на своїй сторінці в Інстаграм.

Після початку повномасштабного вторгнення молодша донька Олі Полякової Аліси жила і навчалася в Англії.

Полякова розповідала, що дівчинка важко переживала розлуку з рідними.

«Вона не може там. Дуже моїй Алісі тяжко там. Вона навіть вже бабусю викликала. Уже бабуся живе під школою, забирає її кожен вечір, тому що Аліса не може жити в навчальному закладі. Дуже важко, дуже», - казала Полякова.

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