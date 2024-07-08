Российские оккупанты осуществили повторный ракетный обстрел Киева – есть жертвы и раненые.

Падение обломков зафиксировано в Днепровском районе, пишет Politeka.net со ссылкой на ГСЧС г. Киева.

Частично разрушено здание медицинского центра.

На данный момент известно о четырех погибших и троих раненых.

Добавим, что в Киеве продолжаются спасательно-поисковые операции после ужасных ракетных обстрелов в первой половине дня 8 июля.

В жилом доме на Сырце полностью уничтожен один подъезд. Несколько – сильно повреждены.

«Сейчас из-под завалов спасатели пытаются извлечь людей. Голоса их слышат. Остальных жителей эвакуировали. Поврежден дом и напротив», – сообщил мэр города Виталий Кличко.

Более сотни спасателей, нацвардейцев и обычных людей разбирают завалы в детской больнице «Охматдет», куда ударил враг.

В больнице "Охматдет" в настоящее время 16 пострадавших

Семь из них – дети. 15 пострадавших госпитализировали.

Ранее сообщалось, что двое пострадавших от сегодняшней атаки врага госпитализированных мужчин скончались в одной из больниц Киева.

В час дня было известно, что в результате ракетного удара в столице уже 10 погибших и 35 пострадавших.

Тем временем растет количество раненых в результате ракетного удара по Кривому Рогу.

Так, количество раненых из-за удара по Кривому Рогу возросло до 47. По состоянию на 14.00 поисковая операция продолжается.

«Продолжается ликвидация последствий вражеской ракетной атаки. Тушение пожара закончили, начинаем разбор завалов. В настоящее время 10 погибших - 6 женщин, 4 мужчины. 41 ранен – в том числе 9 тяжелых», - сообщил мэр города Александр Вилкул.

Завтра в Кривом Роге объявляется день траура.

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В Киеве уже 15 погибших и 37 пострадавших в результате вражеской атаки, — Офис генпрокурора

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