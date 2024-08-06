Оккупанты продвигаются и уже подошли к Торецку, что в Донецкой области, пишет Politeka.net.

По словам руководителя Торецкой городской военной администрации Василия Чинчика, из громады уже эвакуировали более 3 700 жителей. Среди них все дети, проживавшие в общине.

"Всех детей уже вывезли. В самом Торецке осталось около 3 тысяч человек, по большей части в это пожилые люди", - уточнил Чинчик в эфире телемарафона.

Чинчик также сообщил, что российские оккупанты продвигаются к административным границам города Торецка, но непосредственно в городе врага нет.

«В город он не зашел и находится вблизи непосредственно административных границ самого города», – заявил Чинчик.

В Торецке нет ни света, ни централизованного водоснабжения, однако есть люди, которые до сих пор отказываются эвакуироваться.

По словам чиновника, они надеются, что Торецк не будет захвачен российской армией и ситуация стабилизируется. Все оставшиеся на территории общины люди прячутся от постоянных атак врага в подвальных помещениях.

Отметим, согласно новому отчету Института изучения войны, захватчики совершили значительное тактическое продвижение на Торецком направлении.

Ранее в Сети появились кадры, во что враг превратил улицы Торецка.

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