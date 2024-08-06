У Торецьку на Донеччині досі залишаються місцеві жителі – люди відмовляються від евакуції з міста, в яке прориваються окупанти.

Штурмові групи ЗСУ зачищають ворога на захоплених ним позиціях.

Про це, а також про те, яка зараз ситуація в Торецьку та навколо міста розповів військовослужбовець та політолог Кирило Сазонов.

За його словами, росіяни лізуть до Торецька дедалі активніше, але впевненого просування у них не виходить.

«Місце специфічне і в одноповерховій забудові наші штурмові групи періодично заходять на їхні позиції, звідки не чекали. І вичищають все зайняте ними внаслідок наполегливих штурмів. Поки вони зв'язалися зі своїми і накидали туди міни – наші вже пішли…», - повідомив Сазонов.

Битва за Торецьк.

Військовослужбовець також повідомив, що у ворога є перевага – і в кількості живої сили, і в снарядах, і за кількістю стволів.

Сазонов також висловив переконання, що «рано чи пізно бої перемістяться в Торецьк».

«Тут, до речі, пристойна кількість цивільних залишається – у Торецьку. По підвалах сидять, не їдуть. Набагато більше, ніж у Часіку. На що розраховують, на що чекають? Змирилися?», – повідомив український захисник.

Складною ситуція залишається і навколо Часового Яру – ворожа піхота не припиняє спроби пробитися.

«Вони лізуть, намагаються закріпитись. Ми їх накриваємо дронами та мінометами, потім штурмовики зачищають. І так одночасно у кількох місцях. Дрони в повітрі постійно наші та противника. Непомітно пересуватися майже неможливо. Для нас це ускладнює логістику другої лінії з нулем. Для них – висування штурмових парних груп до наших позицій за каналом», - розповів боєць.

Битва за Часів Яр.

За словами Сазонова, одна із груп штурмовиків «все-таки вціліла і «забралася досить глибоко». Але, запевнив військовослужбовець, це не трагедія - якщо підмога не проб'ється до них, незабаром почнуть заощаджувати набої і поступово їх ліквідують.

Додамо, що, за не підтвердженою офіційно інформацією, росіянам вдалося закріпитися на околицях Торецька.

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