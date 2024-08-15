Технологічна мілітаризація суспільства дасть нам можливість перемогти навіть ворога, який переважає нас у 5-7 разів, а в чомусь – на порядки, заявила засновниця Центру підтримки аеророзвідки очільниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська



“Війна – це завжди математика. Кількість і якість сил і засобів, їхнє найбільш раціональне застосування у моменті протистояння систем. Скільки нам коштує ураження одного російського нафтопереробного заводу? Скільки через це не буде підвезено палива чи боєприпасів? Скільки збереже життя і здоров’я наших людей? Скільки коштує один день роботи танка? Скільки коштує знищити російську гаубицю? Скільки ми виготовили засобів розвідки та ураження? Скільки підготували фахівців?

Кожну комбіновану атаку ракетами і дронами росіяни ретельно прораховують. Наприклад, до ударів по об'єктах енергетики вони залучають своїх найкращих енергетиків, щоб вдарити туди і так, де неможливо буде відновити”, - розповідає Берлінська.

За її словами, війну можна прораховувати наперед через математичне моделювання.





“Тож Інженерна ставка – це концепція, яка передбачає відбір найкращих розробників військових технологій в Україні для консолідації зусиль із розвитку технологічних рішень, прогнозування наступних кроків ворога в технологіях, створення завчасних контрзаходів. Суть ідеї у тому, щоб подивитися за горизонт – на рік-півтора вперед. Проаналізувати колективним розумом наших найкращих інженерів, спрогнозувати, що нас очікує. І створювати рішення, які дадуть нам технологічну перевагу і нівелюють ті досягнення, які є у Росії. Якщо ми цього не зробимо, ми будемо завжди гасити пожежу «на позавчора», - каже очільниця проєкту Victory Drones.

За її словами ддин боєць, працюючи з безпілотними системами, може врятувати життя цілій роті – добрій сотні людей. А його підготовка може коштувати державі всього 5-7 тис. гривень.



“Технологічна мілітаризація суспільства дасть нам можливість перемогти навіть ворога, який переважає нас у 5-7 разів, а в чомусь – на порядки. Але при розумному підході навіть це можливо”, - підсумувала Берлінська.

За матеріалами сайту Главком.

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