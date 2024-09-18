Верховна Рада найближчим часом розгляне у другому читанні законопроєкт № 11043, який стосується вдосконалення функцій НБУ.

Верховна Рада України найближчим часом планує ухвалити закон, що дозволяє банкам розкривати дані користувачів платіжних послуг за запитом поліції.

Як пишуть українські ЗМІ, ряд експертів висловлюють критику щодо цих планів, вказуючи на їхню суперечність вимогам Конституції.

Видання повідомляє, що Верховна Рада найближчим часом розгляне у другому читанні законопроєкт № 11043, який стосується вдосконалення функцій Національного банку з державного регулювання ринків фінансових послуг. До другого читання до законопроєкту було внесено низку нових положень.

Згідно з новими правилами, поліція зможе надсилати запити до банків, і фінансові установи будуть зобов'язані протягом 24 годин надати інформацію про:

суму та валюту платіжної операції;

дату проведення платіжної операції;

тип платіжної операції;

геопросторові дані, IP-адресу, адресу засобу дистанційної комунікації (включаючи платіжний додаток) або платіжного пристрою, що використовувався для здійснення операції (при наявності), а також адресу каси, якщо платіж було проведено через касу;

ідентифікаційні дані отримувача: для фізичної особи — прізвище, ім’я та по батькові (при наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків; для юридичної особи — повне найменування, ідентифікаційний код з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

повне найменування надавача платіжних послуг;

унікальний ідентифікатор отримувача та/або номер електронного платіжного засобу або рахунку отримувача;

найменування та код еквайра (при наявності);

ідентифікатор платіжного пристрою (при наявності);

код, що ідентифікує операцію в платіжній системі (при наявності);

унікальний ідентифікатор платника та/або номер електронного платіжного засобу або рахунку платника.

У Головному юридичному управлінні парламенту підкреслили, що законопроєкт передбачає надзвичайно великий обсяг інформації без чітких підстав для її запиту.

Крім того, виникає питання, як надавач платіжних послуг буде визначати, чи містить конкретна операція ознаки кримінального правопорушення.

Експерти зазначили, що запропонований підхід не відповідає вимогам частини другої статті 32 Конституції України, яка забезпечує захист конфіденційної інформації про особу, і не відповідає критеріям якості закону в контексті цієї статті Конституції.

Джерело: Судово-юридична газета.

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