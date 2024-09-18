Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит во втором чтении законопроект №11043, касающийся усовершенствования функций НБУ.

Верховная Рада Украины в ближайшее время планирует принять закон, разрешающий банкам раскрывать данные пользователей платежных услуг по запросу полиции.

Как пишут украинские СМИ, ряд экспертов выражают критику по поводу этих планов, указывая на их противоречие требованиям Конституции.

Издание сообщает, что Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит во втором чтении законопроект №11043, касающийся усовершенствования функций Национального банка по государственному регулированию рынков финансовых услуг. Во второе чтение в законопроект был внесен ряд новых положений.

Согласно новым правилам, полиция сможет посылать запросы в банки, и финансовые учреждения будут обязаны в течение 24 часов предоставить информацию о:

сумму и валюту платежной операции;

дату проведения платежной операции;

тип платежной операции;

геопространственные данные, IP-адрес, адрес средства дистанционной коммуникации (включая платежное приложение) или платежного устройства, используемого для совершения операции (при наличии), а также адрес кассы, если платеж был произведен через кассу;

идентификационные данные получателя: для физического лица - фамилия, имя и отчество (при наличии), регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика; для юридического лица - полное наименование, идентификационный код из Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины;

полное наименование поставщика платежных услуг;

уникальный идентификатор получателя и/или номер электронного платежного средства или счета получателя;

наименование и код эквайра (при наличии);

идентификатор платежного устройства (при наличии);

код, идентифицирующий операцию в платежной системе (при наличии);

уникальный идентификатор плательщика и/или номер электронного платежного средства или счета плательщика.

В Главном юридическом управлении парламента подчеркнули, что законопроект предполагает чрезвычайно большой объем информации без четких оснований для ее запроса.

Кроме того, возникает вопрос, как поставщик платежных услуг будет определять, содержит ли конкретная операция признаки уголовного правонарушения.

Эксперты отметили, что предложенный подход не отвечает требованиям части второй статьи 32 Конституции Украины, обеспечивающей защиту конфиденциальной информации о лице, и не отвечает критериям качества закона в контексте настоящей статьи Конституции.

Источник: Судебно-юридическая газета.

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