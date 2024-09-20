На посаді водія-санітара медичного пункту військової частини він служив до початку повномасштабного вторгнення.

У Донецькій області до кримінальної відповідальності притягнули колишнього військовослужбовця ЗСУ, який самовільно залишив свою військову частину і співпрацював із ФСБ.

Про це йдеться у вироку Костянтинівського суду Донецької області.

У листопаді 2021 року обвинувачений підписав контракт на військову службу. На посаді водія-санітара медичного пункту військової частини він служив до початку повномасштабного вторгнення, а 1 березня 2022 року самовільно залишив частину біля Чугуєва, Харківська область, і більше не повернувся.

Затримали його за місцем проживання лише через рік після дезертирства.

Згідно з судовими матеріалами, після втечі військовослужбовець приєднався до агентурної мережі, яка діяла в Бахмутському та Покровському районах Донецької області, збираючи інформацію для російських спецслужб про розташування Сил оборони України.

За грошову винагороду, протягом періоду з березня 2022 по лютий 2023 року, він передавав дані співробітнику ФСБ рф.

Затриманий повідомив, що збирати інформацію для росіян йому запропонував знайомий військовослужбовець з "ДНР". За співпрацю з ворогом він отримав 30 тисяч гривень, за які повідомив представнику ФСБ про Селидівську виправну колонію та місцезнаходження артилерійського підрозділу ЗСУ в Марковому. Своєї провини не відчув та не каїться.

Суд визнав чоловіка винним і засудив його до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Протягом 30 днів з моменту проголошення рішення він має право оскаржити вирок, подавши апеляцію.

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