В должности водителя-санитара медицинского пункта воинской части он служил до начала полномасштабного вторжения.

В Донецкой области к уголовной ответственности привлечены бывший военнослужащий ВСУ, который самовольно покинул свою воинскую часть и сотрудничал с ФСБ.

Об этом говорится в приговоре Константиновского суда Донецкой области.

В ноябре 2021 года обвиняемый подписал контракт на военную службу. В должности водителя-санитара медицинского пункта воинской части он служил до начала полномасштабного вторжения, а 1 марта 2022 самовольно покинул часть возле Чугуева, Харьковская область, и больше не вернулся.

Задержали его по месту жительства только через год после дезертирства.

Согласно судебным материалам, после бегства военнослужащий присоединился к агентурной сети, действовавшей в Бахмутском и Покровском районах Донецкой области, собирая информацию для российских спецслужб о расположении сил обороны Украины.

За денежное вознаграждение, в течение периода с марта 2022 по февраль 2023 года, он передавал данные сотруднику ФСБ РФ.

Задержанный сообщил, что собирать информацию для россиян ему предложил знакомый военнослужащий из ДНР. За сотрудничество с врагом он получил 30 тысяч гривен, за которые сообщил представителю ФСБ о Селидовской исправительной колонии и местонахождении артиллерийского подразделения ВСУ в Марковом. Своей вины не почувствовал и не раскаивается.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В течение 30 дней с момента оглашения решения он имеет право обжаловать приговор, подав апелляцию.

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