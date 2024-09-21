Представники ТЦК можуть залишити повістку батькам, співмешканцям або сусідам у разі, якщо військовозобов'язаний не перебуває вдома.

Адвокатка Катерина Аніщенко пояснила, чи може ТЦК передавати повістку військовозобов'язаному через його родичів.

Адвокатка зазначила, що повноваження вручати повістки мають не лише працівники ТЦК, а й представники місцевого самоврядування, уповноважені органів місцевої влади, а також голови ОСББ і ЖБК. Щоправда, є ще нюанс: така повістка не тягнутиме за собою юридичного обов'язку щодо явки до ТЦК та СП.

"Буває, що таке повідомлення про необхідність прийти до органів місцевої влади або в ТЦК для виконання військових законів вручають батькам чоловіка. Але такий документ не тягне за собою жодних юридичних наслідків, поки сам чоловік не розпишеться у отриманні повістки", — наголосила Аніщенко.

Згідно із законом, існують лише два способи вручення повісток:

Коли уповноважена особа особисто вручає документ військовозобов'язаному. Коли документ надсилається поштою.

Адвокатка зазначила, що наразі їй не відомо про випадки, коли громадян штрафували за ігнорування повістки, надісланої поштою, однак така практика може стати поширеною.

Вона також прокоментувала інформацію про те, що після оновлення військово-облікових даних всім масово надсилатимуть повістки, які генеруватимуться через систему "Оберіг". Ці повістки вручатимуть тим, хто оновив дані через додаток "Резерв+", у ЦНАПах або при особистій явці до ТЦК і СП.

"Такої масової практики немає, але я думаю, це питання часу, коли таким шляхом почнуть надсилати повістки більш активно", — підсумувала Аніщенко.

Джерело: РБК-України.

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