ПриватБанк розширив безкоштовну доставку карток через "Укрпошту" для клієнтів за кордоном у кількох нових країнах.
Про це повідомляє пресслужба банку.
Доставка карток для клієнтів ПриватБанку за кордоном
Згідно з повідомленням, через місяць після початку міжнародної доставки через "Укрпошту" до переліку країн додали:
- Бельгію,
- Болгарію,
- Кіпр,
- Казахстан,
- Ізраїль,
- Нідерланди,
- Норвегію,
- Швецію.
До кінця 2024 року доставка в ці країни залишатиметься безкоштовною для всіх, хто перевипустив картку або відкрив нову через Приват24.
У банку зазначають, що отримати нову або перевипустити чинну картку "ПриватБанку" можна легко через мобільний застосунок Приват24, подавши заявку за кілька кліків. Для замовлення пластикової картки необхідно:
- оформити Digital картку (віртуальну),
- вибрати її доставку у меню "Усі картки".
Банк також нагадує, що з початку війни кілька разів було продовжено термін дії всіх карток, що дозволяє клієнтам безперешкодно здійснювати покупки та знімати готівку.
Якщо потрібно перевипустити картку для онлайн-шопінгу, цифрову версію можна отримати миттєво через Приват24, а платіжну картку доставить логістичний партнер як по Україні, так і за її межами.
Наразі послуга доставки карток від ПриватБанку доступна в Україні та 17 інших країнах.
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