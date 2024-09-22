ПриватБанк розширив безкоштовну доставку карток через "Укрпошту" для клієнтів за кордоном у кількох нових країнах.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Доставка карток для клієнтів ПриватБанку за кордоном

Згідно з повідомленням, через місяць після початку міжнародної доставки через "Укрпошту" до переліку країн додали:

Бельгію,

Болгарію,

Кіпр,

Казахстан,

Ізраїль,

Нідерланди,

Норвегію,

Швецію.

До кінця 2024 року доставка в ці країни залишатиметься безкоштовною для всіх, хто перевипустив картку або відкрив нову через Приват24.

У банку зазначають, що отримати нову або перевипустити чинну картку "ПриватБанку" можна легко через мобільний застосунок Приват24, подавши заявку за кілька кліків. Для замовлення пластикової картки необхідно:

оформити Digital картку (віртуальну),

вибрати її доставку у меню "Усі картки".

Банк також нагадує, що з початку війни кілька разів було продовжено термін дії всіх карток, що дозволяє клієнтам безперешкодно здійснювати покупки та знімати готівку.

Якщо потрібно перевипустити картку для онлайн-шопінгу, цифрову версію можна отримати миттєво через Приват24, а платіжну картку доставить логістичний партнер як по Україні, так і за її межами.

Наразі послуга доставки карток від ПриватБанку доступна в Україні та 17 інших країнах.

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