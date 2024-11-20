Церковне свято 21 листопада за новим календарем – Введення у храм Пресвятої Богородиці.

Православна Церква 21 листопада відзначає вступ до храму Пресвятої Богородиці (Третя Пречиста).

Православна церква України 21 листопада за новим стилем відзначає одне з найважливіших Церковних свят – Введення у храм Пресвятої Богородиці.

У народне свято 21 листопада люди святкували закінчення осені та настання справжньої зими.

21 листопада прийнято відвідувати церкву та молитися, також важливо пам'ятати, що Пресвята Богородиця вважається покровителькою сімейного благополуччя.

Святу просять сімейного щастя, здоров'я для дітей, батьків, родичів.

Свято двадцять першого листопада ідеально підходить для вирішення сімейних проблем.

Також цей день краще провести із сім'єю.

21 листопада добре підходить для водних процедур, наприклад, можна піти у лазню чи басейн.

Що не можна робити у Церковне свято 21 листопада:

Заборонено мити голову, наші пращури вірили, що в цей день можна "змити" розум.

Категорично не можна займатися шахрайством, обманювати, наприклад, завищувати вартість товарів та послуг чи намагатись забрати чуже майно.

21 листопада потрібно утриматися від оцінювання інших людей, не можна засуджувати та заздрити іншим. Не можна обговорювати та намовляти на людей за спиною.

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