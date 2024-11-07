В ноябре религиозные украинцы празднуют особый праздник — день Михайла, узнайте, на какой день он приходится.

В церковном календаре праздник называется Собор Архистратига Михаила и других Небесных Сил бестелесных.

Праздник посвящен архангелу Михаилу, являющемуся архистратигом, то есть главой небесных сил.

До перехода на новый юлианский календарь украинцы по старому стилю праздновали большой церковный праздник 21 ноября.

Однако по новому стилю непереходные праздники украинцы празднуют на 13 дней раньше, поэтому Михайлов день 2024 приходится на 8 ноября.

Традиционно верующие утром идут в церковь.

В молитвах верующие просят Архангела Михаила о защите от зла, исцеления, помощи в путешествиях и мире.

Архангел Михаил – это символ сил, которые всегда готовы прийти на помощь просящим защиты.

По народным традициям, в Михайлов день нужно идти в баню, чтобы смыть со всех грехов.

Также в этот день следует накрывать богатый стол, за которым собираются всей семьей, или уходить с подарками в гости.

В народе говорят, что если сыграть свадьбу в этот день - молодоженов благословят ангелы.

Есть запреты на Михайлов день, которые в народе опасаются нарушать, чтобы Архангел Михаил не прогневался:

Нельзя работать в этот день – дела стоит перенести на следующий день.

Также запрещено проводить день в одиночестве – нужно позвать гостей или самому отправиться к друзьям и близким. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

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