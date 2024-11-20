Церковный праздник 21 ноября по новому календарю - Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Православная Церковь 21 ноября отмечает Введение во храм Пресвятой Богородицы (Третья Пречистая).

Православная церковь Украины 21 ноября по новому стилю отмечает один из важнейших Церковных праздников - Введение во храм Пресвятой Богородицы.

В народный праздник 21 ноября люди праздновали окончание осени и наступление настоящей зимы.

21 ноября принято посещать церковь и молиться, также важно помнить, что Пресвятая Богородица считается покровительницей семейного благополучия.

Святую просят семейного счастья, здоровья для детей, родителей, родственников.

Праздник двадцать первого ноября идеально подходит для решения семейных проблем.

Также этот день лучше провести с семьей.

21 ноября хорошо подходит для водных процедур, например, можно пойти в баню или бассейн.

Что нельзя делать в Церковный праздник 21 ноября:

Запрещено мыть голову, наши предки верили, что в этот день можно "смыть" ум.

Категорически нельзя заниматься мошенничеством, обманывать, например, завышать стоимость товаров и услуг или пытать забрать чужое имущество.

21 ноября нужно воздержаться от оценивания других людей, нельзя осуждать и завидовать другим. Нельзя обсуждать и наговаривать на людей за спиной.

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