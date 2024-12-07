Серіал "Декстер: Первісний гріх" вийде на Paramount+ із Showtime 13 грудня 2024 року, і хвилювання розпалюється після виходу повного трейлера минулого тижня.

Було багато натяків на те, що буде у 10-серійному приквелі "Декстер: Первісний гріх".

В одному з кліпів, зокрема, був показаний довговолосий молодий Декстер Морган (якого грає Патрік Гібсон), і це натякало на перше вбивство серійного вбивці, керованого кодом.

Перше вбивство Декстера було показано в оригінальному серіалі «Декстер» у вигляді флешбека, де Майкл С. Холл грає молодшу версію себе з довгим волоссям.

Довгі локони молодого Декстера в трейлері «Первісного гріха» значною мірою підтверджують, що ця класична сцена буде відтворена і віддасть пошану оригінальному зображенню, хоч і з іншим поглядом, без сумніву.

Довге волосся молодого Декстера у трейлері «Первісного гріха» натякає на відтворення першого вбивства Декстера.

Шанувальники з нетерпінням чекають на вихід Dexter: Original Sin цього місяця, і, схоже, він розкриє багато того, чого фанати не знали про минуле вбивці.

Проте трейлер Серіалу "Декстер: Первісний гріх" Original Sin також натякає, що деякі ключові сцени, які вже показані в оригінальному серіалі Dexter, також повернуться.

Однак в оригінальному серіалі «Декстер» є одна сцена, яка отримала свою справедливу критику від багатьох шанувальників шоу, і вона пов'язана зі сценою спогадів, коли Декстер вбиває медсестру Мері.

Замість того, щоб найняти молодшого актора, щоб зобразити Декстера за 15 років до подій першого сезону серіал "Декстер", Майкл С. Холл зіграв молодшу версію персонажа, хоч і з дуже сумнівною перукою.

Джерело: gamerant .

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