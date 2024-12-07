Сериал "Декстер: Первородный грех" выйдет на Paramount+ с Showtime 13 декабря 2024 года, и волнение накаляется после выхода полного трейлера на прошлой неделе.

Было много намеков на то, что будет в 10-серийном приквеле "Декстер: Первородный грех".

В одном из клипов, в частности, был показан длинноволосый молодой Декстер Морган (которого играет Патрик Гибсон), и это намекало на первое убийство серийного убийцы, управляемого кодом.

Первое убийство Декстера было показано в оригинальном сериале «Декстер» в виде флэшбека, где Майкл С. Холл играет более молодую версию себя с длинными волосами.

Длинные локоны молодого Декстера в трейлере «Первородного греха» в значительной степени подтверждают, что эта классическая сцена будет воссоздана и отдаст дань уважения оригинальному изображению, хотя и с другим взглядом, без сомнения.

Длинные волосы молодого Декстера в трейлере «Первородного греха» намекают на воссоздание первого убийства Декстера.

Поклонники с нетерпением ждут выхода Dexter: Original Sin в этом месяце, и, похоже, он раскроет много того, чего фанаты не знали о прошлом убийцы.

Однако трейлер Сериала "Декстер: Первородный грех"Original Sin также намекает, что некоторые ключевые сцены, уже показанные в оригинальном сериале Dexter , также вернутся.

Однако в оригинальном сериале «Декстер» есть одна сцена , которая получила свою справедливую долю критики от многих поклонников шоу, и она связана с сценой воспоминаний, когда Декстер убивает медсестру Мэри.

Вместо того, чтобы нанять более молодого актера, чтобы изобразить Декстера за 15 лет до событий первого сезона сериал "Декстер" , Майкл С. Холл сыграл более молодую версию персонажа, хотя и с очень сомнительным париком.

Источник: gamerant.

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