Незабаром відбудеться прем'єра серіалу "Декстер: Первісний гріх", дізнайтеся на якій платформі і коли можна буде подивитися.

Один із найвідоміших серійних убивць на телебаченні повертається в трейлері до серіалу «Декстер: Первісний гріх», який приквел з Патріком Гібсоном у ролі молодого Декстера.

Сюжет серіалу розкриває процес створення легендарного «Кодексу» — склепіння правил, за яким Декстер обирає своїх жертв серед злочинців, уникаючи виявлення правоохоронними органами.

Внутрішній монолог персонажа серіалу Декстер: Первісний гріх, як і колись, озвучує Майкл Холл.

Напередодні майбутнього приквела Paramount Global нарешті представила трейлер серіалу Декстер: Первісний гріх, в якому розповідається про шлях Декстера Моргана до становлення мстивого серійного вбивці, якого глядачі знали і любили по оригінальному серіалу Showtime.

Трейлер, як і серіал Декстер: Первісний гріх , озвучує Майкл С. Холл, який згадує свої молоді роки і пояснює, як він став "експертом із бризок крові", що допомагає поліцейському управлінню Майамі розкривати вбивства, роблячи їх у вільний час.

Молодого Декстера Моргана зіграє Патрік Гібсон. До акторського складу також приєдналися Моллі Браун, Крістіна Міліан та Патрік Демпсі.

Спеціальним гостем проекту стане Сара Мішель Геллар («Баффі – винищувачка вампірів»).

Прем'єра 10-серійного драматичного серіалу Декстер: Перворідний гріх відбудеться 13 грудня у потоковому режимі та на запит для передплатників Paramount+ With Showtime.

Джерело: deadline.

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