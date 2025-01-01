Планета зростання і удачі з 9 червня входить у знак Рака, що сприятиме зростанню сімейних цінностей, емоційному благополуччю та духовному розвитку.

Астрологи кажуть, що цей транзит стане джерелом удачі для Раків, Скорпіонів, Риб, Тельців і Дів, які зможуть скористатися новими можливостями у кар'єрі та особистому житті.

Першу половину року Юпітер перебуватиме у Близнятах, акцентуючи увагу на комунікаціях, інтелектуальному розвитку та важливих знайомствах. Цей період обіцяє багато шансів на досягнення успіху через спілкування і нові ідеї. Тому варто бути відкритими до нових можливостей і сміливо йти до своїх цілей.

З початком літа Юпітер перейде в Рака, і весь акцент переміститься на питання сім'ї та домашнього комфорту. Це час для Раків на розквіт у всіх сферах життя: кар'єра, взаємини та особистий розвиток. Для представників водних і земних знаків цей рік принесе гармонію, стабільність і можливість реалізувати давні мрії.

Скорпіони зможуть вивести свою освіту та подорожі на новий рівень, відкриваючи для себе нові горизонти у фінансових питаннях. У другій половині року їх чекає підтримка впливових людей та можливість отримати матеріальні блага за рахунок власних зусиль. Риби, в свою чергу, будуть надихатися для реалізації творчих проєктів, отримуючи визнання у професійному середовищі та особистому житті.

Тельці зможуть значно покращити своє фінансове становище та отримати визнання за свою працю. Підтримка у кар'єрі та бізнесі стане основним акцентом, особливо в першій половині року. Дівам Юпітер принесе нові можливості для кар'єрного росту, а також зміцнить соціальні зв'язки та партнерства.

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