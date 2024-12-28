Деякі знаки Зодіаку - як ходячи, бібліотеки, що говорять, поставте їм питання про що завгодно - про що завгодно - і вони дадуть вам відповідь швидше, ніж Google.

Всі хочуть бачити цих знаків Зодіаку у своїй команді на вечорі вікторин, і ви дивуєтесь, як їм вдається зберігати всі ці знання в голові і при цьому пам'ятати, як зав'язувати шнурки.

Але з астрологічного погляду, який знак зодіаку найрозумніший?

Ось найрозумніші та начитані знаки Зодіаку:

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Близнюки - це знак Повітря, Третій Дім - його положення за умовчанням, а його планетарний правитель - не хто інший, як Меркурій. Те, як вони пурхають серед натовпу, розмовляючи і фліртуючи, і, здається, змінюючи свою думку в одну мить, просто показує, як швидко працює їхній мозок.

Як тільки вони потрапляють до класу чи іншого навчального середовища, Близнюки просто блискучі, коли справа стосується академії, з можливістю досягти успіху практично в будь-якому інтелектуальному предметі. Але де вони дійсно сяють, то це в передачі цієї інформації.

Знак мови і спілкування, Близнюки швидко засвоюють інформацію, коли можуть слухати когось, а їх здатність налагоджувати контакти з різними людьми робить їх прекрасними вчителями.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Діва, також керована Меркурієм, народжена щодо досліджень. Вони люблять складати списки фактів та цифр, вести докладні таблиці, шукати та аналізувати закономірності та аномалії.

Частина того, що робить Діву такою розумною, це її організаційні навички; ніби в них у голові гігантська база даних, де все, чого вони колись навчилися, ідеально категоризовано та позначено. Вони можуть залізти туди і витягнути саме те, що їм потрібно, навіть якщо це найменш відома дрібниця, яку будь-який інший давно б забув.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Через схильність Терезів всім догоджати (вони ненавидять починати суперечки) і турботи про власну зовнішність (вони цінують красу) вони можуть здатися трохи поверхневими на перший погляд. Вони виразно не справляють враження надінтелектуальних книжкових хробаків.

Не обманюйтеся — цей знак Повітря має багато мізків. Це просто легко пропустити, тому що вони рідко тицяють своїм інтелектом в обличчя будь-кому. Як тільки вони відчують впевненість, що можуть ділитися своїми знаннями, і ніхто не подумає, що вони вихваляються чи сперечаються, вони можуть постояти за себе практично в будь-якій академічній бесіді.

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