Астрологи назвали самых умных и начитанных знаков зодиака, они известны своей скрупулезностью, и это окупается.

Некоторые знаки Зодиака — как ходячие, говорящие библиотеки, задайте им вопрос о чем угодно — о чем угодно — и они дадут вам ответ быстрее, чем Google.

Все хотят видеть этих знаков Зодиака в своей команде на вечере викторин, и вы удивляетесь, как им удается хранить все эти знания в голове и при этом еще помнить, как завязывать шнурки.

Но с астрологической точки зрения, какой знак зодиака самый умный?

Вот самые умные и начитанные знаки Зодиака:

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Близнецы — это знак Воздуха, Третий Дом — его положение по умолчанию, а его планетарный правитель — не кто иной, как сам Меркурий. То, как они порхают среди толпы, разговаривая и флиртуя, и, кажется, меняя свое мнение в одно мгновение, просто показывает, как быстро работает их мозг.

Как только они попадают в класс или другую учебную среду, Близнецы просто блестящи, когда дело касается академии, с возможностью преуспеть практически в любом интеллектуальном предмете. Но где они действительно блистают, так это в передаче этой информации.

Знак речи и общения, Близнецы быстро усваивают информацию, когда могут слушать кого-то, а их способность налаживать контакты с самыми разными людьми делает их прекрасными учителями.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Дева, также управляемая Меркурием, рождена для проведения исследований. Они любят составлять списки фактов и цифр, вести подробные таблицы, искать и анализировать закономерности и аномалии.

Часть того, что делает Деву такой умной, это ее организационные навыки; как будто у них в голове гигантская база данных, где все, чему они когда-либо научились, идеально категоризировано и помечено. Они могут залезть туда и вытащить именно то, что им нужно, даже если это самая малоизвестная мелочь, которую любой другой давно бы забыл.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Из-за склонности Весов всем угождать (они ненавидят затевать споры) и заботы о собственной внешности (они ценят красоту) они могут показаться немного поверхностными на первый взгляд. Они определенно не производят впечатление сверхинтеллектуальных книжных червей.

Не обманывайтесь — у этого знака Воздуха много мозгов. Это просто легко пропустить, потому что они редко тычут своим интеллектом в лицо кому-либо. Как только они почувствуют уверенность, что могут делиться своими знаниями, и никто не подумает, что они хвастаются или спорят, они могут постоять за себя практически в любой академической беседе.

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